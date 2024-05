Parolo: “Inter, meglio Gudmundsson. Zirkzee riempirebbe troppo la torta”

L'ex calciatore ha parlato delle indiscrezioni che parlano di due giocatori in particolare per il mercato nerazzurro: Gudmundsson e Zirkzee

Marco Parolo, a DAZN, ha detto la sua sul mercato dell'Inter della prossima stagione prendendo in considerazione le ipotesi fatte per l'attacco. «Vedrei bene l'arrivo di Gudmundsson perché lo vedrei bene anche come mezzala al posto di Mkhitaryan, come caratteristiche di strappo e ripartenze nelle gare chiuse. In avanti faccio fatica a non pensare a Lautaro e Thuram e con Taremi, già arrivato, Zirkzee sarebbe una ciliegina che riempirebbe un po' troppo la torta. Il calciatore del Genoa invece darebbe strappo nell'uno contro uno, quella caratteristica che forse manca», ha spiegato.