Parolo: “Il Milan non prende più l’Inter. Oggi ultima chance Champions”

Sfida cruciale in chiave Champions League a pochi giorni dalla semifinale d’andata con l’Inter: ecco le dichiarazioni di Marco Parolo

Il Milan dopo il pareggio contro la Cremonese ospita la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo. Sfida cruciale in chiave Champions League a pochi giorni dalla semifinale d’andata con l’Inter. Così Marco Parolo in studio a DAZN ha parlato prima del match in programma a San Siro.