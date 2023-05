Inter, da Panama: occhi sul 2005 Dawson, svelati i dettagli dell’operazione

I nerazzurri si sarebbero mossi in maniera concreta con il Plaza Amador per il giovane e promettente attaccante

L'Inter sembra aver aperto un nuovo canale con Panama: dopo Michael Murillo , esterno destro classe '96 dell'Anderlecht, un altro calciatore nato nello stato dell'America Centrale è stato accostato ai nerazzurri. Si tratta di Didier Dawson, attaccante esterno classe 2005, speranza del Plaza Amador, con cui ha già esordito (e segnato) in Prima Squadra nonostante la giovane età.

La notizia, rilanciata dal portale futbolcentroamerica.com, ha avuto molta risonanza a Panama. Il padre del giocatore si è sbilanciato: "Per chi mi ha chiesto se Didier andrà in Italia, posso dire che è vero. Giocherà nella Primavera dell'Inter". Più cauto, invece, il presidente del Plaza Amador, che ai microfoni di El Marcador ha spiegato: "Non abbiamo discusso un prezzo, né di cessione a titolo definitivo. Abbiamo parlato di un contratto preliminare, che prevederebbe due mesi di allenamento con la squadra nella stagione estiva. Tutti i tipi di colloqui su questi tipi di negoziati a lungo termine arriveranno più tardi".