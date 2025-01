«Lo schieramento dell'Empoli? Penso che l'allenatore abbia studiato la partita del Bologna con l'Inter e potrebbero cambiare in corso d'opera per provare a prendere l'Inter. Mkhitaryan non è ancora al cento per cento e rischiarlo era troppo. Sa benissimo cosa vuol dire per Asllani giocare oggi dato che San Siro potrebbe anche fischiare dopo la gara contro i rossoblù ma si dà la possibilità al ragazzo di riemergere». Così Marco Parolo, su DAZN, ha parlato delle scelte di Inzaghi (oggi squalificato, al suo posto in panchina Farris) e di quelle di D'Aversa prima della gara tra Inter e Empoli.