Inter, BC Partners è un vero colosso: potenza enorme. “Ha addirittura 25 miliardi in…”

Come vi abbiamo riportato, il colosso del private equity BC Partners è interessato all’ingresso nella società Inter. La solidità finanziaria del fondo d’investimento con base a Londra è comprovata e descritta dall’edizione odierna di Tuttosport, che scrive:

“Il fondo di private equity, basato a Londra, con uffici a Parigi, New York e Amburgo, oltre 25 miliardi di asset gestiti, è il soggetto che in questo momento si trova in netto vantaggio nelle negoziazioni con il gruppo di Nanchino. Con la precisazione che non è ancora scontato un esito positivo perché i dialoghi sono ancora in una fase preliminare”.

(Fonte: Tuttosport)