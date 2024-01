Inter, nuovi passi avanti nella trattativa per Taremi: i dettagli della proposta

I nerazzurri stringono per l'attaccante iraniano, in scadenza di contratto con il Porto: ieri altro incontro tra le parti

Nuovi passi in avanti nella trattativa tra l'Inter e Mehdi Taremi: i nerazzurri, come raccontato da Fcinter1908, nella giornata di ieri hanno incontrato in sede Federico Pastorello, intermediario dell'operazione che dovrebbe portare l'attaccante iraniano a Milano in estate a parametro zero.