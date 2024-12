Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, giornalista, ha analizzato così la corsa scudetto tra Napoli e Inter: "L'Inter è la squadra più forte, ma se devo fare due conti oggi il Napoli scopre che ha solo 24 partite da giocare in stagione, poi è finita. Giocherà solo nel fine settimana da qui a maggio. L'Inter ha 25 partite col recupero di Firenze, 7 in Champions se arriva ai quarti, altre 7 tra Coppa Italia e Supercoppa: ne ha circa 14 in più più eventuali supplementari. E sono 1200-1300 minuti a spanne. La rosa dell'Inter è larga, ma il Napoli sta pianificando tutto: non abbiamo la rosa per trattare due competizioni come vorremmo, ce ne teniamo una a dicembre e quindi non c'è bisogno di avere una riserva per ruolo.