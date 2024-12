Il Resto del Carlino, nella sua edizione odierna, parla dell'interesse della dirigenza interista nei confroni del Torito: "Quattro gol e due assist in campionato, un gol e tre assist in Coppa Italia. Castro è diventato l'uomo che ha partecipato al maggior numero di reti del Bologna: 10, contro le 9 di Orsolini. [...] Anche l'Inter ha segnato il suo nome in grassetto, con Piero Ausilio che lo ha segnalato come l'erede di Lautaro Martinez: non a caso in Argentina lo hanno robattezzato Torito".