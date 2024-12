Giornale – Inter, più importante il Parma che il Leverkusen perché…

Torna in campo questo pomeriggio l'Inter. Alle 18:30 al Meazza arriva il Parma, per permettere ai nerazzurri quantomeno momentaneamente di avvicinarsi al Napoli, considerando l'asterisco in classifica accumulato domenica scorsa a Firenze. Poi si volerà a Leverkusen, per provare a puntellare ancora la situazione in Champions League. Per Il Giornale in edicola oggi, però, le due gare non hanno la stessa importanza. Si legge infatti: