Pavard, intesa sul contratto: ecco quanto costerà all’Inter con il decreto crescita

Benjamin Pavard non vede l'ora di approdare all'Inter: il difensore francese anche ieri non si è allenato con il Bayern Monaco, chiaro segnale di come voglia partire quanto prima. Tra le parti c'è già da tempo un accordo, anche sul contratto del giocatore. Così scrive il Corriere dello Sport: "Per lui a 27 anni è pronto un quinquennale da 5 milioni all'anno. La soluzione è gradita anche all'Inter, potendo beneficiare del decreto crescita e quindi di un aggravio, al lordo, vicino ai 7 milioni".