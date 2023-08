Pavard forza la mano: domani giornata chiave, l’Inter non può aspettare oltre

Benjamin Pavard non cambia idea: vuole l'Inter, e sta forzando la mano per convincere il Bayern Monaco a lasciarlo partire. Il difensore francese ha saltato anche l'allenamento di ieri , segnale di come voglia lasciare quanto prima il club bavarese, che dal canto suo continua a non dare il via libera al trasferimento in mancanza di un sostituto.

Secondo il Corriere dello Sport, domani può essere una giornata chiave: "I tanti indizi sembrano condurre a una prova. Non c’è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Il giocatore è pronto a volare in Italia, ieri per la terza volta in quattro giorni ha saltato l’allenamento con il Bayern, quello in cui Tuchel ha provato uomini e meccanismi in vista della sfida odierna in Bundesliga contro l’Augsburg. Domani per i nerazzurri sarà una giornata chiave, dentro e fuori dal campo, visto il match di Cagliari e la deadline che la società si è imposta per procedere con un piano alternativo rispetto al difensore".