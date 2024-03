Pavard: “Più tre, così fino in fondo. Concentrati sulla prossima. Forza Inter”

Benjamin Pavard , ieri, prima della sfida poi vinta col Genoa, ha parlato di una stagione non ancora finita e del suo approdo all'Inter per l'obiettivo scudetto. Il francese ha ribadito il concetto sui social con due post pubblicate sulle Stories di Instagram.

"Più tre. Così fino in fondo. Concentrati sulla prossima, forza Inter", ha scritto sul francese. Un concetto incisivo per dire che la gara che conta è sempre quella dopo: la strada verso la seconda stella è ancora lunga e bisogna rimanere concentrati, come ha sottolineato ieri anche Inzaghi. Quando al mister hanno chiesto se conta vincere lo scudetto battendo dei record lui ha risposto senza troppi giri di parole: "Contano le vittorie e stare bene in un club".