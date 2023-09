Pavard all’Inter, Tuchel: “Tenere Stanisic? Quando è andato, nessun’offerta per Benji”

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è tornato così sulla cessione di Benjamin Pavard all'Inter e sulle difficoltà nel ruolo avendo mandato via anche Stanisic: "Se sarebbe stato meglio tenerlo? Sì, è una cosa su cui si potrebbe discutere. La decisione non sembra fortunata per noi adesso. Quando abbiamo preso la decisione di lasciare andare Stani, non c'era nessuna offerta per Pavard. C'è un grande divario nella posizione.