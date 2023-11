Pavard, passeggiata di domenica. I compagni scherzano con lui: “Mr Bean”

In un post su Instagram, Benjamin Pavard si mostra mentre fa una passeggiata e scherza con la sua immagine e il suo look da secchione. "Fatti una passeggiata", scrive il difensore nerazzurro che è alle prese con un infortunio e sta cercando di recuperare in fretta per tornare a disposizione di Inzaghi. Quindi niente Francia in questa pausa per le Nazionali, ma la squadra di Deschamps non aveva neanche troppo bisogno di lui dato che è già qualificata agli Europei e dato che nella partita contro Gibilterra ha vinto 14-0.