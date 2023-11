Inter, Pavard e il suo punto di vista sul pianeta nerazzurro

Lui ci è atterrato in estate e, insolitamente, lo ha annunciato quando era ancora in aereo. E a quanto pare sul "Pianeta nerazzurro" come dice lui, ci sta benissimo. Benjamin Pavard, arrivato a Milano per sostituire Skriniar dopo tutto quello era successo con lo slovacco, rinnovo vicino, possibile cessione e poi addio a zero, ha voluto fortemente una nuova avventura dopo quattro stagione al Bayern durante i quali ha vinto anche il Triplete, al suo primo anno.