Pavard, poteva andare peggio. All’Inter tutti hanno tirato un sospiro di sollievo

"Di conseguenze, non ci sarà bisogno di un intervento chirurgico. Il giocatore dovrà «portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo». L’idea, insomma, è che possa tornare in campo tra la fine del 2023 e l’inizio 2024. Dipenderà anche da come reagirà il suo fisico. E, da questo punto di vista, l’Inter non ha elementi per fare previsioni, visto che il francese è appena arrivato. Anche se la sua reazione immediata dopo l'infortunio, comunque, fa ben sperare".