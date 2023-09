Pavard, prima panchina: presto sarà titolare. Klaassen convocato, Sanchez in dubbio

Il difensore francese assaggerà per la prima volta da nerazzurro San Siro, così come l'olandese. Sensi out per affaticamento

"Domani ci sarà la prima convocazione per Pavard: andrà in panchina, ma presto prenderà il suo posto a destra in difesa. Anche Klaassen è a disposizione, mentre Sanchez potrebbe non essere convocato per permettergli qualche allenamento in più alla ricerca della forma migliore. Di sicuro non ci sarà Sensi: per lui, affaticamento", scrive La Gazzetta dello Sport.