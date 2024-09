«La stagione praticamente perfetta è difficile da ripetere se tu non sai di aver fatto tutto questo con il lavoro, le idee, l'organizzazione che ha portato risultati importanti. Da lì si deve ripartire, con l'applicazione. Il gioco dell'Inter è un gioco che si sposa col noi, è un gioco corale che deve essere finalizzato. Ma non c'è la giocata individuale. Mancano i giocatori che riescono a cambiare la partita quando è bloccata e quando hai bisogno dell'invenzione. L'Inter alla soluzione giusta ci arriva di insieme e di insieme devono ritrovarsi per ripartire perché arrivano in campionato due gare difficili con Udinese e Torino, che in questo momento è in testa al campionato e la partita con la Stella Rossa, solo apparentemente facile», ha aggiunto.