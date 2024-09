Marco Bucciantini, in studio a Sky Sport, ha parlato così dopo il ko dell’Inter nel derby contro il Milan (qui le pagelle del direttore Mari). “Ogni tanto ci viene in faccia la realtà e la realtà è questa: nello sport qualcosa si può cambiare ogni volta. Per migliorare bisogna cambiare, ieri Fonseca ha cambiato il Milan con una geometria nuova, scegliendo Abraham per Loftus-Cheek, mettendo Morata più basso.