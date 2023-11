CdS – Sempre e comunque pazza Inter: via da Lisbona con rammarico

"Eppure, per molti, quella di ieri sera, era un’occasione. E qualcuno se l’è giocata male almeno per un tempo. Bisseck, ad esempio, fino all'intervallo è stato un disastro. Il tedesco ha avuto responsabilità su tutti e tre i gol segnati da Joao Mario, autore di un clamoroso exploit da ex. Sul primo ha mollato inspiegabilmente Tengsted, poi abile ad appoggiare al compagno per la stoccata. Sul secondo non ha spazzato sulla prima deviazione di Rafa Silva, con il pallone sfilato poi sui piedi di Joao Mario. E sul terzo non ha tenuto la marcatura. Non è stato l’unico colpevole. Anche Asllani, ad esempio, è tornato improvvisamente quello di San Sebastian. Ha patito più di tutti il poco sostegno dei compagni – su tutti Klaassen, un vero e proprio fantasma -, ma quel pallone perso davanti all’area da cui è nato il raddoppio portoghese ha gridato vendetta".