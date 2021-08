Pazzini: “Correa, secondo gol da giocatore vero. L’Inter senza Lukaku ha più armi”

L'ex calciatore nerazzurro ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Verona e la prestazione del Tucu

Giampaolo Pazzini, a Dazn, ha analizzato la vittoria dell'Inter col Verona, a cominciare dai gol del Tucu , doppietta per lui all'esordio in nerazzurro.

«Bel gol quello di testa, l'ultimo Correa lo aveva segnato in Spagna nel 2017. Andato su bene. Ha preso bene il tempo su una palla non velocissima, ha dato un gran colpo. Il secondo gol è ancora più bello, con rapidità, violenza e precisione: da giocatore vero. Oltre a parlare della sua prestazione, chi fa gol si prende il merito, ma un episodio può indirizzare la partita, da quel gol su calcio d'angolo, in superiorità numerica, è arrivato il gol ed è cambiata la partita».

Sono ottimi segnali per chi li ha scelti. Quando compri un giocatore nuovo e subito ti dimostra è un orgoglio per tutti, per chi lo ha scelto e per i compagni che lo hanno accolto.