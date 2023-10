Pecci: “Nico Gonzalez? Deve fare il salto come ha fatto Lautaro Martinez”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così della crescita di Nico Gonzalez: "È necessario che qualcuno segni e Nico lo sta facendo. Se riesce ad accantonare un po' la sua anima latina da buonissimo giocatore può diventare un grande giocatore. Sono convinto che ha le qualità per diventare un grande campione. Deve fare il definitivo salto di qualità come ha fatto Lautaro Martinez. Potenzialmente può diventare un giocatore di caratura internazionale deve eliminare alcuni difetti e proseguire questo percorso di crescita. Numero nove? Secondo me è un nove e mezzo perché non ha l'istinto dei grandi bomber".