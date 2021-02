CdS, moviola: Hoedt-Lautaro, rigore netto. Regolare il terzo gol

La moviola del Corriere dello Sport su Inter-Lazio: prestazione positiva da parte di Fabbri, scelte azzeccate

RIGORE: Entrata in scivolata di Hoedt su Lautaro che sta per calciare: il difensore della Lazio colpisce pallone e avversario (dall’immagine del Var, la sequenza è addirittura rovesciata, la destra dietro la gamba destra), resta poi che il pallone rimane nella disponibilità dell’argentino, penalty netto.

FUORIGIOCO: E’ l’assistente numero uno, Alassio, a segnalare il fuorigioco di Lukaku: in effetti live sembrava netto, in realtà c’è una doppia insidia, sbrogliata dal Var. Perché quella di Lazzari non può essere considerata una giocata, è un rimpallo sul tocco di Brozovic, ma proprio quando il croato tocca il pallone la gamba sinistra di Patric tiene in gioco il belga.