Pedullà: “Allegri ha deciso di non onorare la Juve fino agli ultimi secondi”

"Siccome al peggio non c’è fine, Massimiliano Allegri ha deciso di non onorare la Juve fino agli ultimi secondi della sua avventura in bianconero. Il termine “avventura” è quello più appropriato perché è stata davvero tale dal punto di vista tattico, un’improvvisazione sotto ogni punto di vista. Lacrime interminabili per chi tifa Juve dopo aver visto (si fa per dire) l’interpretazione contro la Salernitana. Nessuno si offenda, in caso contrario pazienza, ma se avessimo pescato nel mazzo qualsiasi tipo di allenatore, sarebbe riuscito a dare un’organizzazione e un’impronta diverse. Se un malato di tattica come Eziolino Capuano avesse avuto in mano questa Juve, le avrebbe dato un perché nel giro di qualche settimana. Chiedo scusa a Capuano, molto amico di Max, confido di non averlo messo in difficoltà. Qualsiasi match analyst pagherebbe cifre iperboliche per affidare questa Juve a qualsiasi allenatore e “qualsiasi” non vuole essere una provocazione perché è davvero così"