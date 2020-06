Dopo Hakimi freccia a sinistra: 3 grandi nomi in lista. E una sorpresa: “Era già dell’Inter”

Dopo aver chiuso per l’arrivo a Milano di Achraf Hakimi, l’Inter volge lo sguardo all’altro versante. La fascia destra è ora in cassaforte, resta da mettere a posto quella sinistra. E, in tal senso, i nomi che si fanno in ottica nerazzurra non sono affatto di secondo piano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, da Viale della Liberazione attendono innanzitutto le decisioni di Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel 2021 e alle prese con la trattativa per il rinnovo con i bavaresi.

Ma la lista comprende anche Emerson Palmieri e Marcos Alonso, che in comune hanno tre fattori: piacciono molto ad Antonio Conte, sono entrambi del Chelsea ma sono anche entrambi in uscita dai Blues. E non è finita qui, dato che non è da escludere nemmeno la sorpresa Fares, che l’Inter aveva già praticamente acquistato dalla SPAL per 12 milioni, prima che lo fermasse l’infortunio al ginocchio. Al momento, l’Inter si è presa una pausa di riflessione, per capire l’evoluzione delle varie situazioni e studiare le prossime mosse.

(Fonte: alfredopedulla.com)