Pedullà: “Conte a giugno parla di step, l’Inter deve parlare di trofei. Insopportabile che…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha detto la sua su Antonio Conte e l’Inter dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia:

“Mi intriga la vicenda Conte. Al netto delle sue considerazioni su Sensi che arrivava dal Sassuolo così come Barella ad inizio stagione, Conte a giugno parla ancora di step. L’Inter deve parlare di trofei: la morale della favola dice che l’Inter, nonostante gli investimenti, è fuori dalla Coppa Italia, dalla Champions ed è lontana in campionato. Conte deve spiegare il perché invece di pagare di step. La ritengo una cosa insopportabile, come a dire: ‘Non mi piace nulla’ e devo metterci la mano”.

LAUTARO – “Lautaro ha in testa il mercato. Se Lautaro dovesse giocare come ha giocato in Coppa Italia, giocherà ancora Lautaro?”