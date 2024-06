La Juventus e Thiago Motta sono ad un passo dalla firma sul contratto che li legherà fino al 2029 che secondo quanto riporta Alfredo Pedullà non avverrà in presenza ma in via telematica. "Giuntoli - ha sottolineato l'esperto di mercato - non andrà in Portogallo come si dice, non è prevista nessuna partenza. 4 mln più bonus sarà lo stipendio che percepirà l'allenatore".