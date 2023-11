Pedullà: “Juve-Inter scarna come il derby di Roma: ma non sono sorpreso”

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così di quanto visto in Juve-Inter di domenica: "Spettacolo scarno come già visto nel derby di Roma, chiaramente con obiettivi diversi. Anche lì le due squadre avevano smesso di giocare dopo i primi 10 minuti del secondo tempo. Allegri gioca sempre così, credo che il pareggio sia il risultato più logico. Potresti pensare che con quel potenziale l'Inter avrebbe potuto fare qualcosa in più, che la prima contro la seconda avrebbero potuto dare più spettacolo... Io però non sono sorpreso".