Pedullà: “Lautaro tra i top 3 attaccanti al mondo. Non può non giocare stasera”

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Real Sociedad di questa sera: "Lautaro Martinez non può non giocare titolare, è vero che c'è stanchezza e tutto ma non può restare in panchina quello che oggi è tra i top 3 attaccanti nel suo ruolo. Mi sorprenderei molto se non giocasse come si vede dalle probabili formazioni e annunciato da Inzaghi. La Real Sociedad poi è una squadra forte, moderna e soprattutto è squadra vera. Giustamente l'Inter è favorita, ma la presenza di Lautaro - con tutto il rispetto per Sanchez - diventa imprescindibile. Io mi stupirei moltissimo se per questa partita così importante Lautaro partisse dalla panchina".