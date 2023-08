Pedullà: “Napoli forse favorito per lo Scudetto. E per l’Inter…”

"Certo, i soldi di Arabia fanno gola a chiunque e in tanti hanno sacrificato le carriere pur di gonfiare il conto in banca, ma esisterebbe una tassa alla dignità da pagare in automatico sempre. Non sappiamo se il Napoli sarà il favorito per lo scudetto, di sicuro ripartire da Osimhen è una notizia a colori. A maggior ragione se Gabri Veiga fosse la pepita d’oro del centrocampo, una trattativa che abbiamo svelato ad aprile e che sta entrando nel vialone che porta allo striscione. Rudi Garcia ha materiale per difendere il titolo, mentre Mourinho vede le famose tenebre dell’attaccante smarrito, troppi inseguimenti a vuoto in attesa che si materializzi Zapata. Nel frattempo è fatta per Renato Sanches e Paredes, doppia iniezione a centrocampo. L’Inter si consola con Marko Arnautovic, un profilo attendibile. Anche se gli obiettivi erano altri e una domanda si impone: siamo sicuri che basti dopo aver perso Lukaku e Dzeko? La vicenda Samardzic è inquietante per il coinvolgimento nella trattativa di troppi personaggi che hanno creato troppi problemi".