Pedullà: “Pioli ha perso il Milan. E c’è una sua mossa che è un cazzotto in faccia”

"Stefano Pioli ha perso il Milan. E ci fa una figuraccia quando dice che, sì, gli infortuni sono un grande problema ma che lui non saprebbe cosa spiegare. È come se un direttore di banca non si esprimesse sui cassieri o sui dipendenti quando le cose non vanno bene. Non si può passare da una grande prestazione come quella contro il Paris Saint-Germain a una recita di un’ora a Lecce per poi liquefarsi e perdersi, il Milan non è una squadretta qualsiasi. Sulle sostituzioni Pioli è recidivo, aveva steccato già a Napoli quando nell’ultimo spezzone aveva rinunciato a Giroud e Leao in contemporanea con le conseguenze che conosciamo".