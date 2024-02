Pedullà: “Vlahovic invocato da Allegri: un quesito nasce spontaneo dopo l’Inter”

Nel suo editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà parla anche di Dusan Vlahovic dopo il ko della Juventus contro l’Inter. Ecco il suo pensiero sull’attaccante serbo: “C’è un concetto che sfugge e in automatico la domanda nasce spontanea: è possibile, come ha sostenuto Allegri dopo la sconfitta in casa dell’Inter, che Vlahovic non sia pronto per partite del genere? Allegri ha parlato di disabitudine da parte di Dusan a gestire psicologicamente sfide così importanti. Della serie: basta un errore, come lo stop sbagliato a pochi passi da Sommer, per smontarsi e innervosirsi.