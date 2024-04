Intervenuto a Pressing, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto da parte dell'Inter nel derby col Milan: "Secondo voi al tifoso del Milan interessa il derby o il quarto di finale di Europa League? Rispetto al derby in questo momento mi emozionava di più il Trofeo Berlusconi: a me cosa vuoi che interessi del derby che devo andare a Roma, cercare di rimanere in Europa e compiere un'impresa. Poi da venerdì ci penserò. Una volta si è già giocato un Milan-Inter uguale e vinsero i rossoneri, ma questa è solo storia.