Le parole del giornalista e tifoso rossonero: "Sono nervoso, meno male che hanno detto che l'Inter deve avere grandi stimoli, come se il Milan non dovesse averne"

Intervenuto negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato in vista del derby con l'Inter di stasera: "Sono nervoso, meno male che hanno detto che l'Inter deve avere grandi stimoli, come se il Milan non dovesse averne. Stasera si vede la qualità di nerbo dei giocatori. Sorpasso epocale dell'Inter? Ci sarà quando l'Inter avrà vinto 7 Champions e 29 trofei in 30 anni: in questo momento stanno andando meglio, mi auguro che il Milan migliori. Il Milan arriva molto male al derby ma entrano campo undici giocatori: nel '61 la squadra di Herrera sembrava dovesse distruggere il Milan che aveva perso con Bologna e Sampdoria. Quindi calma: poi se vincerà il sesto derby consecutivo, poi ci sarà una serie del Milan. Oggi è più forte del Milan: deve essere uno stimolo il prossimo anno".