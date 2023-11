Pellissier: “Non ci sono più attaccanti veri. Nostro calcio di secondo piano”

Sergio Pellissier, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto su TMW Radio per commentare vari temi. "Attaccanti in Serie A? Io credo che non ci siano più gli attaccanti veri. Non esistono quelli che pensano solo a fare gol. Ci sono ancora attaccanti validi e forti, così come tanti giovani che possono fare una carriera importante. L’attacco in Italia è un po’ scaduto, il nostro calcio è di secondo piano”.