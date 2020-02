“Conte è un maestro e cambia molto in corsa: Vidal è un altro tipo di giocatore, Eriksen è un giocatore straordinario ma non può fare la mezzala come la intende Conte. In fase di non possesso, Eriksen andava su Mandragora come trequartista mascherato”.

Intervenuto a Tiki Taka, Simone Pepe ha descritto così la prima partita di Eriksen con la maglia dell’Inter.