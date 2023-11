Percassi: “Inter squadra più forte, speriamo di fare bella figura. Una vittoria sarebbe…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter , Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Una vittoria sarebbe qualcosa di fantastico, sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile contro la squadra più forte e più in forma del campionato. Speriamo di fare una bella figura. Siamo stati giovani calciatori, la fortuna ci ha permesso di arrivare in Primavera e in Prima Squadra. Il settore giovanile è importante, l'Atalanta storicamente ci ha sempre puntato".

"Da quando siamo tornati l'obiettivo è sempre stato di rinforzare il nostro settore. Abbiamo molte idee, siamo molto contenti dell'arrivo di Samaden. Per cercare di rimanere competitiva l'Atalanta deve lavorare molto. Scamacca? Siamo contenti che il ragazzo sia venuto da noi,. ha grande potenziale. Vedremo cosa succederà in futuro, la cosa di cui siamo più contenti è il comportamento del ragazzo dentro e fuori dal campo. Sirene per Koopmeiners? Non le sentiamo".