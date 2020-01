Perinetti: “Faggiano all’Inter? Gli consiglio di continuare a fare il primo. Poi avrà tempo per…”

Ospite di Sportitalia, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato del mercato dell’Inter e delle mosse del club nerazzurro per raggiungere la Juve e per lottare fino alla fine per lo scudetto:

“Consiglio a Faggiano di continuare a fare il primo. Può stare in una grande ma non da secondo o da terzo. Cì sarà tempo per essere un numero due. L’Inter sta cercando in tutti i modi di aiutare Conte che ha avvicinato la Juve. Se riesce a prendere Eriksen avrà armi in più per rendere la sua squadra più competitiva. Juve avanti come punti, è la squadra da battere ma l’Inter sta regalando una campionato più avvincente assieme alla Lazio. I due esterni sono fondamentali, serve un ricambio davanti. Eriksen dà qualità e sui calci piazzati ti dà possibilità di gol. per l’Inter poter lottare per lo scudetto è già sicuramente un passo avanti. Direttore numero uno in Italia? Credo che sia Marotta… Ausilio rinnoverà”.