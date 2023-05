TS – Perisic, più di un messaggio all’Inter: ecco cosa serve per un suo ritorno

La stagione di Ivan Perisic al Tottenham non è andata secondo le aspettative: l'esterno croato, arrivato a Londra la scorsa estate dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con l'Inter, non è riuscito a ripetere quanto fatto in nerazzurro, e il suo futuro potrebbe riservargli un altro cambio di maglia.

Un suo ritorno a Milano, secondo Tuttosport, non sarebbe da escludere: "Il croato ha già inviato diversi messaggi, nelle scorse settimane è apparso a San Siro per l'euroderby ed è annunciato in tribuna anche a Istanbul. L'avventura al Tottenham non è stata esaltante e la squadra non si è qualificata per le prossime coppe europee. L'Inter non è contraria a un ritorno in stile Lukaku ma, oltre all'eventuale uscita di Gosens, servirebbe anche un sacrificio economico di Perisic (che a Londra guadagna 6 milioni)".