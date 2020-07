PES 2021, mancato accordo con l’Inter. I nerazzurri ‘perdono’ il nome reale: si chiameranno…

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Inter e Milan non hanno trovato l’accordo con Konami per la prossima edizione di Pro Evolution Soccer. Il club nerazzurro, dunque, non comparirà in veste ufficiale nel celebre videogioco calcistico con il proprio nome e la propria maglia.

Quest’oggi, infatti, la stessa Konami, nel presentare la nuova edizione di PES, ha reso noto anche quale sarà il nome dell’Inter nell’edizione 2021:

“Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali“.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, quindi, “il nome, in attesa di ulteriori conferme, sembra comunque riferirsi a Lombardia Nerazzurri o Nerazzurra, per dividerla dal Milan che si chiamerà Milano RN, Rossoneri o Rossonera“.