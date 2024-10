"Spalletti ha altri pensieri. Il c.t. non ha sciolto i nodi sulla formazione rinviando tutto all’allenamento leggero di questa mattina. Una sola certezza, in porta gioca Vicario, alla prima ufficiale con l’azzurro proprio nello stadio di casa. Potrebbero essere promossi Buongiorno in difesa (per Bastoni), Fagioli in regia (per Ricci), Bellanova sulla fascia (per Cambiaso). In attacco, accanto a Raspadori, che prenderà il posto dello squalificato Pellegrini, dovrebbe essere confermato Retegui nonostante sia diffidato e in caso di ammonizione sarebbe destinato a saltare la trasferta in Belgio. Ma oggi conta solo battere Israele per non tornare a vedere i fantasmi", scrive il Corriere della Sera.