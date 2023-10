TS – Inter, non solo Acerbi: ecco il piano di Inzaghi per arginare Lukaku

Inzaghi non parlerà in conferenza, né con la tv di casa -, sia per la scelta della Curva Nord di distribuire 30mila fischietti da utilizzare a ogni tocco di palla del belga; "evento” che però potrebbe non avvenire, come comunicato ieri sera dagli stessi ultrà nerazzurri sulle proprie pagine social.

[...] Proprio in previsione della sfida con Lukaku, il tecnico nerazzurro martedì ha tenuto Acerbi fuori dalla partita di Champions. L'azzurro, che nella passata stagione si è spesso allenato contro Lukaku, sarà fresco e regolarmente al centro della difesa in un'Inter che, a meno di sorprese, sarà quella "tipo". Dunque il miglior undici possibile con tre giocatori che più di altri - Bastoni come centrale di sinistra, Calhanoglu come perno di centrocampo e Mkhitaryan mezzala sinistra -, dovranno aiutare Acerbi nella gestione di Lukaku che principalmente agirà nella zona di centrodestra dell'attacco giallorosso: raddoppi per evitare che, spalle alla porta, il belga possa girarsi per allungare in progressione; pressione al momento dello stop per sfruttare eventuali imprecisioni tecniche e restringere il suo campo visivo per gli scarichi sui compagni. Una sorta di gabbia, sulla falsariga di quanto fatto a giugno contro Haaland, raramente lasciato solo nell'uno contro uno. Ma come successo col City, limitare un giocatore non equivarrà a vincere la partita".