Inter, rotazioni studiate ad hoc: rientrano 4 pezzi grossi. Acerbi su Lukaku, Barella freme

"Rispetto al 2022-23 Dimarco non è più il plenipotenziario della sinistra. Deve respingere i tentativi di sorpasso su quella fascia di Carlos Augusto, e una gara tanto sentita lo può aiutare a conservare lo status quo. Del resto, il mancino della Nazionale ha dimostrato di saper fare male ai giallorossi di Mou: nella scorsa stagione segnò all’andata a San Siro in una gara poi persa, mentre al ritorno realizzò la prima rete nello 0-2. La superiorità tecnica sul rivale Karsdorp invita Inzaghi a far pendere la squadra da quel lato. Sul centro-destra, invece, Barella è pronto ad accendersi come ai bei tempi. Finora raramente si è visto quel Nicolò ma, dopo aver concesso martedì la vetrina al rampante Frattesi, in questa partita arde di motivazioni", scrive il quotidiano.