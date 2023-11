Piccari: “Inzaghi ormai è un top. Capolavoro con Calha. E con Lautaro ha grande connessione”

Che messaggio arriva dalla vittoria dell’Inter di ieri?

“L’Inter ha anche gestito, la vittoria di ieri testimonia ancora una volta come l’Inter sia una squadra al top in Italia. La domanda è se Inzaghi sia il miglior allenatore della Serie A. Lo abbiamo criticato giustamente lo scorso anno per le tante partite perse in campionato, ma è arrivato in finale di Champions League e se l’è giocata".