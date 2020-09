Piccinini: “Non vedo l’ora di fare una domanda a Conte. Dopo la partita non ce la fa…”

Nuova avventura per Sandro Piccinini. Il giornalista oggi debutta su Sky Sport dove sarà ospite fisso a “Sky Calcio Club”. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Piccinini è pronto a ripartire dopo trent’anni a Mediaset: “Qualcosa è successo, ma è una goccia nell’oceano e me la tengo per me. A Mediaset ho vissuto come in una favola, porto nel cuore trent’anni meravigliosi. Il fatto è che non sopporto la routine, dopo un po’ devo cambiare, dopo 10 anni di “Controcampo” decisi io di lasciare. Mi ero dimesso nel ’96, poi ho siglato contratti di anno in anno“.

“Conte perché è sanguigno, dopo la partita non ce la fa a stare zitto. Io gli consiglierei di prendere una camomilla e parlare il giorno dopo ma per noi è molto meglio così. Intanto domani cominciamo con Pirlo, uno che di sciabolate se ne intende, non solo morbide, tese, classiche, di tutti i tipi”.

