Piccinini: “Eriksen? Quel ruolo può essergli congeniale. Ho visto dei tocchi che…”

Negli studi di Sky Sport per il Club condotto da Fabio Caressa, Sandro Piccinini ha commentato la prova disputata da Christian Eriksen contro il Benevento nel ruolo di regista davanti alla difesa:

“Eriksen? Non è un trequartista puro, quel ruolo può essergli congeniale. In molte occasioni ho visto dei tocchi di prima che non molti centrocampisti hanno. Bisognerà vederlo con avversari diversi, anche dal punto di vista del dinamismo. Ha fatto delle giocate di prima anche incisive. Il gol nel derby, secondo me, è stato fondamentale a livello mentale. Ti senti più parte del gruppo. Lì Conte è stato bravo a sfruttare il momento. Su Eriksen c’è materia per lavorare“.

E Ibra-Lukaku: “Chi conosce Ibrahimovic, sa che il razzismo non c’entra nulla. Non è stata una bella cosa, ma queste cose esistono da quando esiste il calcio“.

(Fonte: Sky Sport)