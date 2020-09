Il giornalista Sandro Piccinini, nuovo opinionista di Sky Calcio Club, ha parlato della griglia di partenza del campionato di Serie A

“L’Inter parte per forza favorita. Se poi la Juve si scatena sul mercato… Suarez ha curriculum importante, ma ha problemi fisici, è passato da 60 a 20 gol e costa parecchio. Non so se convenga, serve un nome alternativo un po’ più giovane”.