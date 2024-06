"Siamo un po’ con l’acqua alla gola perché in questa nazionale manca qualità: in difesa non ci sono più i Bonucci e i Chiellini, in mezzo manca un playmaker del valore di Verratti, Chiesa è un altro Chiesa e Scamacca, per colpe anche non sue, è innocuo là davanti. In questo contesto sarebbe necessaria una prova di squadra, una prestazione corale. Esattamente quella che è mancata contro la Spagna, gli azzurri sono parsi assenti anche fisicamente".