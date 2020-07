Piccinini: “Scudetto? L’Inter ha messo su una squadra super, persa una grossa occasione”

A TMW Radio, Sandro Piccinini, noto telecronista, ha detto la sua sulla lotta scudetto, puntando l’attenzione soprattutto sulle numerose occasioni perse dall’Inter che, dopo un mercato sontuoso, a suo dire non è riuscita a mantenere le sue ambizioni:

OCCASIONI PERSE – “L’Inter ha speso tanti soldi, ha messo su una squadra super. L’Inter ha perso una grossa occasione, viste le difficoltà della Juve. La Lazio era arrivata oltre i propri limiti, ma poi sono venuti fuori quelli di una rosa corta. Non ha le stesse alternative della Juve e con il Covid sono arrivati gli infortuni e la qualità non c’è stata. La pandemia ha premiato la Juve, che ha potuto dedicarsi solo al campionato, cosa che non sarebbe accaduta normalmente. E la Lazio è stata sfortunata in questa. L’Inter aveva ambizioni non nascoste e ha perso una grossa occasione invece. E qualche rimpianto lo deve avere anche l’Atalanta“.

PROSSIMA ANTI-JUVE – “Dipende dalla forza di una società, dagli investimenti e dalla capacità di investire bene. La Juve dal punto di vista finanziario non è in un buon momento, si è esposta molto per vincere la Champions. E’ rientrata con soluzioni ardite e con plusvalenze. Dovrà cedere e ricomprare e c’è qualche rischio. Sulla carta potrebbe essere l’Inter, anche se possiamo aspettarci anche una rinascita del Milan“.

(Fonte: TMW Radio)