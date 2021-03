Bc Partners, non solo Inter: proposti 4 club. Pif? “No alla minoranza perché…”

Prosegue la trattativa con i due fondi per la cessione delle quote dell'Inter: ai londinesi sono stati proposti altri 4 club, ma la preferenza va a Milano

Oltre al possibile prestito ponte, anche la cessione della maggioranza delle quote dell'Inter resta un tema molto caldo. E qui, secondo il Corriere dello Sport, restano in corsa due parti: "La trattativa con Bc Partners è la più avanzata e procede tra "stop and go" perché negoziare con i cinesi non è facile. Pur giocando a rialzo, Goldman Sachs, l'advisor di Suning, vedrebbe di buon occhio la fumata bianca. La distanza tra domanda e offerta comunque resta. Pare che il fondo inglese, deciso a entrare nel mondo del calcio, sia stato nel frattempo avvicinato da intermediari pronti a “proporre” altre società: una francese (il Marsiglia?), una spagnola e altre due della Premier.